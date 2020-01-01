نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

واشنطن /وكالات/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، وذلك رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولايات متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي، في وقت أُغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غرب البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها.

وما زال يتم فرز الأصوات، وربما لن تظهر النتائج في أي وقت من اليوم أو حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.

وقال ترامب اليوم لأنصاره في البيت الأبيض: “بصراحة لقد فزنا”.

غير أن نتائج الانتخابات من بعض الولايات الحاسمة ومنها بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وجورجيا لم تتضح بعد، وتشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز إديسون إلى أن ترامب لم يحقق حتى الآن العدد اللازم للفوز من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

وقال ترامب إنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات، مضيفا: “النتائج الليلة كانت كبيرة… ولكن هناك من يحاول تهميش من صوّت لنا”.

وردّت حملة جو بايدن اليوم الأربعاء على تصريح ترامب بأنه قد يذهب إلى المحكمة العليا، وقالت إن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان: “إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى”.

وعلى الرغم من إعلان ترامب فوزه بالانتخابات، تظهر أحدث النتائج تقدم المرشح الديموقراطي جو بايدن بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لترامب، حسب وكالة “أسوشيتدس برس”، بعد إعلان فوز بايدن بولاية أريزونا التي يبلغ عدد أصواتها في المجمع الانتخابي 11 صوتا، وفق ما أعلنت شبكة “فوكس نيوز” ووكالة أسوشيتد برس.

وبحسب آخر النتائج، فاز بايدن بـ20 ولاية هي فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيو ميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو ونيو هامبشاير وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن وهاواي ومينسوتا، وأريزونا.

مقابل فوز ترامب بـ23 ولاية هي كنتاكي وويست فرجينيا وساويث كارولاينا وألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا وكنساس وميسوري وإيداهو وأوتاه وأوهايو ومونتانا وأيوا وفلوريدا.

لكن ترامب حق فوزا مهما بأحد “الولايات المتأرجحة” الثمانية وهي أوهايو، التي تبلغ حصتها من أصوات “المجمع الانتخابي” 18 صوتا.

وبذلك، ضمن بايدن 223 صوتا في المجمع الانتخابي هي حصص ولايات: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكناتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) وماساتشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9) ونيو هامبشاير (4) وكاليفورنيا (55) وأوريجون (7) وواشنطن (12) وهاواي (4) ومينسوتا (10).

بينما حصد ترامب 207 أصوات بالمجمع هي حصص ولايات: كنتاكي (8) وويست فرجينيا (5) ساويث كارولاينا (9) وألاباما (9) وميسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) ونورث داكوتا (3) وساوث داكوتا (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6) وميسوري (10) وإيداهو (4) وأوهايو (18) ومونتانا (3) وأيوا (6) وفلوريدا (29) وتكساس (38).