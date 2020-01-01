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نجمة مسلسل "جميل وهناء" تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها الفن

الإثنين 02 نوفمبر 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجمة مسلسل "جميل وهناء" تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها الفن



وكالات / سما /

فاجأت فنانة سورية شهيرة، جمهورها ومتابيعها في الوطن العربي ، بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، دون أن تكشف السبب وراء ذلك.

وكتبت الفنانة السورية رباب كنعان التي أكدت أن هذه الصفحة هي الوحيدة التابعة لها والتي تعلن من خلالها هذا الخبر: "عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي".

وأحدث هذا الخبر تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومحبيها، وسط استغراب من جانب البعض بشأن هذا القرار، خاصة أنها لم تمهد له مسبقا أو تشير إلى أنها تفكر في الأمر، غير أن البعض تمنوا لها التوفيق والنجاح في حياتها.

وبرعت كنعان في أداء الأدوار الاجتماعية والتراجيدية والرومانسية، كما نجحت في الكوميديا، وشاركت أيضاً في عدد من أعمال البيئة الشامية.

ويبقى دورها "وردة" في مسلسل "​يوميات جميل وهناء​"، من أبرز الأدوار التي لعبتها.

ومن أعمالها نذكر "الإخوة"، "الخطوات الصعبة"، "حمام القيشاني"، "سر الكنز"، "أحلام لا تموت"، "نجوم بين الغيوم"، "عربيات"، "حارة عالهوا"، "ألو جميل ألو هناء"، "رياح الخماسين"، "​بقعة ضوء​" (عدة أجزاء)، "رايات الحق"، "في حضرة الغياب"، "فتت لعبت"، "وعدتني يا رفيقي"، "دامسكو"، و"صدر الباز".

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