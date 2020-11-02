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فيديو : من هي نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 ؟

الإثنين 02 نوفمبر 2020 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : من هي نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 ؟



القاهرة / سما

تصدرت نسمة عطا الله وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية اليوم الإثنين، بعد حصولها على لقب ملكة جمال مصر للعام 2020، عقب منافسة مع عدد من المتسابقات.

وحصدت الشابة نسمة عطا الله لقب ملكة جمال مصر من بين 22 متسابقة دخلت في المنافسة معها، وذلك وفق تقييم جميع أعضاء اللجنة المختصة التي ترأستها الدكتورة أمال رزق.

وحسب موقع اليوم السابع، فقد جرى الحفل الختامي بمشاركة العديد من المطربين، من بينهم إيهاب توفيق، دوللي شاهين، عماد كمال، هاني شاكر الذين أدوا أغاني منفصلة على المسرح.

وذكر الموقع أن فيرجينيا هاني حصلت على لقب (ميس جراند انترناشيونال)، وديانا حامد ملكة جمال البيئة، بينما سارة صابر نالت المرتبة الثالثة ومريم صلاح المركز الرابع.

وبدأت المنافسة على لقب ملكة جمال مصر في شهر سبتمبر المنصرم، حيث تقدمت 350 فتاة من مختلف المحافظات، قبل أن يتم تصفيتهم على عدة مراحل، حتى المرحلة النهائية.

وبهذا الصدد، أعربت نسمة عطا الله في حديث لها عن سعادتها بمناسبة حصولها على لقب ملكة جمال مصر لهذا العام، موضحة أن منافساتها كنّ على درجة كبيرة من الوعي والثقافة.

وشكرت ملكة جمال مصر، اللجنة المنظمة والحكام والمقيمين على جهودهم خلال الشهرين الماضيين، مبينة أن هذه التجربة مكنتها من الإطلاع على العديد من الثقافات والأمور الجديدة.

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نسمة عطا الله
ملكة جمال مصر 2020

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