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بالفيديو.. وصول أول فوج من "معتمري الخارج" إلى جدة

الإثنين 02 نوفمبر 2020 02:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. وصول أول فوج من "معتمري الخارج" إلى جدة



وكالات

وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الأحد، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).


وكان في استقبال فوج المعتمرين وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير المطار عصام نور.


وتأتي تلك الخطوة تنفيذا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق 4 مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.


وأشارت الوزارة إلى أن المعتمرين سيخضعون فورا للعزل الطبي 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة، في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وبحسب الخطة الإستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية، ستشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ و19.500 زائر في اليوم الواحد.

وحسب "واس"، سيتم تنظيم دخول الزوار إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا"، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها للتقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين والحفاظ على التباعد المكاني، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم

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