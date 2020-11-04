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"التنمية بغزة" تحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية للدفعة الحالية

السبت 31 أكتوبر 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية بغزة" تحدد الفئة المستفيدة من المنحة القطرية للدفعة الحالية



غزة /سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية ستتم يوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100 $ لكل عائلة.

وأوضحت الوزارة أن المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء -(عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) - وعمره أقل من 70عاما.

وبينت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

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وفي وقت سابق، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 04/11/2020 م.

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي. 

وأكد أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

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