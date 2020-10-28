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أول رد فعل من زيدان على "فضيحة" بنزيما وفينيسيوس (فيديو)

الجمعة 30 أكتوبر 2020 05:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد فعل من زيدان على "فضيحة" بنزيما وفينيسيوس (فيديو)



وكالات

بدأ فريق ريال مدريد تحضيراته اليوم الخميس لمواجهة ضيفه هويسكا ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت المقبل، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وأظهر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس، بعد راحة يوم أمس غداة مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ (2-2)، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، أول رد فعل على أزمة مواطنه المهاجم كريم بنزيما مع زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان قام بوضع الثنائي الهجومي بنزيما وفينيسيوس في تدريبات جماعية منفصلة، حتى يتفادى أي مشكلة بينهما.

وكان برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، قد نشر فيديو يظهر فيه بنزيما وهو يخاطب باللغة الفرنسية زميله ومواطنه فيرلاند ميندي بين شوطي مباراة ريال مدريد ومضيفه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا، طالبا منه بعدم تمرير الكرة لزميلهما فينيسيوس جونيور، الأمر الذي وصفته جماهير ريال مدريد بـ"فيديو الفضيحة".

وقال بنزيما لميندي: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا"، الأمر الذي على ما يبدو قد تحقق في الشوط الثاني من اللقاء، حيث استمع ميندي إلى مواطنه.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميندي مرر الكرة لفينسيوس 3 مرات فقط خلال الشوط الثاني، رغم أنهما يلعبان في الجانب الأيسر ذاته، وأبرزت في المقابل أن فينسيوس من مرر الكرة لزميله المدافع الفرنسي في 8 مناسبات، ما يوضح الفارق الكبير في عدد التمريرات بينهما.

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