موعد مباراة الوحدات والفيصلي والقنوات الناقلة .. جدول ترتيب الدوري الأردني 2020

عمان / سما

أعلن اتحاد كرة القدم، عن موعد مباراة الوحدات والفيصلي القادمة والقنوات الناقلة من استاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الأردني للمحترفين.

وذكر الاتحاد أن موعد مباراة الفيصلي والوحدات بالدوري يوم السبت 31 أكتوبر 2020 عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الأردن وفلسطين ومصر وفق التوقيت الشتوي الجديد.

وتعرض مباراة الوحدات والفيصلي مباشرة على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD)، حيث كان من المقرر أن يجري هذا اللقاء على ذات الملعب بتاريخ 14 مايو / آيار الماضي.

ويسعى الوحدات إلى مواصلة اعتلاء جدول ترتيب المسابقة، إذ أنه يمتلك حاليا 24 نقطة بالمركز الأول، في حين يحاول الفيصلي العودة للواجهة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وتمكن الفيصلي من إعادة ترتيب وسطه بوجود مهدي علامة الذي يزداد بريقه في ظل قيادة الكابتن راتب العوضات وأمامه صانع الألعاب الحاذق يوسف عبد الرحمن "صيصا".

واحتكم الفريقان للتعادل السلبي في ذهاب دوري المناصير الأردني الموسم المنصرم، قبل أن يؤكد الفيصلي أفضليته إيابا عبر الفوز على الوحدات بهدفين مقابل هدف وحيد.

يشار إلى أن مباراة الوحدات والفيصلي تنطلق قبل بداية لقاء الصريح صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة والرمثا السابع 13 نقطة بالتساوي مع معان على استاد الحسن.



