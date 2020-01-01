مبعوث ترامب يكشف:" لأكون صادقًا تلقيت مكالمة من البحرين وقالوا نريد أيضًا أن نكون معكم"

القدس المحتلة / سما /

قال آفي بيركوفيتش المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن فكرة خطة الضم لم تُلغ ويمكن العمل على تنفيذها في المستقبل سواء القريب أو البعيد نسبيًا، وأن الولايات المتحدة تتفق مع هذه الخطة وتؤيدها.

جاء ذلك في مقابلة مقتضبة أجراتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع بيركوفيتش، تحدث فيها عن المحادثات التي تجري مع عدد من الدول بشأن توقيع اتفاقيات مماثلة لما جرى مع الإمارات والبحرين والسودان.

وأشار بيركوفيتش إلى أن الإدارة الأميركية تجري محادثات مع 5 إلى 10 دول عربية جديدة، من أجل الانضمام للاتفاقيات، مشيرًا إلى أن هناك محادثات مفصلة للغاية وكلها تدفع نحو الهدف ذاته، والمسألة ليست فيما إذا كان هناك دول أخرى أو لا، ولكنها تتعلق بالوقت فقط.

وقال إن "الإمارات جلبت زخمًا كبيرًا للمنطقة بعد الإعلان عن الاتفاق، وذلك أدى إلى الاتفاق مع البحرين، ولأكون صادقًا تلقيت مكالمة منهم في اليوم الذي أبرمنا فيه الصفقة مع الإمارات، وقالوا نريد أيضًا أن نكون معكم".

وبشأن طائرات F35، قال المبعوث الأميركي إنها لم تكن جزءًا من الاتفاق، وأشار إلى أن الإمارات ترغب في الحصول عليها منذ سنوات، وكنا نفكر بالقيام بهذا الشيء دون تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر.