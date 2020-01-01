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حقيقة خبر وفاة الشيخ عايض القرني بفيروس كورونا

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة الشيخ عايض القرني بفيروس كورونا



أفادت مصادر رسمية سعودية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر / تشرين الأول 2020، بأنه تم نقل الشيخ عايض القرني الداعية السعودي البارز إلى قسم العناية المكثفة داخل مستشفى الملك فيصل التخصصصي.

وذكرت وكالة سبق السعودية أن الشيخ عايض القرني نقل الساعات الماضية إلى العناية المركزة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالعاصمة الرياض، مشيرة إلى تدهور طرأ على حالته الصحية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الشيخ القرني أصيب بمرض كوفيد 19 "فيروس كورونا" قبل أيام، في حين نقل إلى مستشفى الملك فيصل أمس وحالته الصحية بدأت في التحسن.

وتفاعل المغردون على موقع تويتر مع تطورات الحالة الصحية للداعية القرني، إذ تمنى شيوخ ودعاة ونشطاء، السلامة والشفاء التام له وأن يجمع له بين الأجر والعافية القريبة.

وكتب الناشط السعودي ماجد فتيني على حسابه بموقع تويتر : "الله يشفي الشيخ  عايض القرني سبق (..) وأن التقيت به من كم سنة، وكان مرحا وفي قمه التواضع والأخلاق".

وعاد كورونا للتفشي مجددا الفترة المنصرمة في الرياض، إذ قد تشهد الأيام القادمة العودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية وإلزام المواطنين بلبس الكمامات وعدم التهاون.

يذكر أن عائض القرني هو شيخ وشاعر وداعية من السعودية، لديه سجل فيه العشرات من الخطب والمحاضرات والكتب والدروس الدينية، بالإضافة إلى عدة أمسيات وندوات شعرية وأدبية.

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