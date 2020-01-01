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متى تاريخ عيد المولد النبوي الشريف 2020 في المغرب ودول أوروبا ؟

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى تاريخ عيد المولد النبوي الشريف 2020 في المغرب ودول أوروبا ؟



الرباط / سما

أعلنت مصادر دينية، عن متى موعد تاريخ ذكرى المولد النبوي الشريف 2020 ميلادي 1442 هجري في المغرب والدول الأوروبية ومختلف البلدان الإسلامية والعربية.

وذكرت المصادر أن موعد عيد المولد النبوي الشريف 2020 في المغرب سيصادف الخميس المقبل بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المغربية، قد أفادت بأنها رصدت هلال شهر ربيع أول 1442، وثبت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، بالتالي المولد النبوي الخميس.

 

وقالت : "أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات". 

وأضافت : "وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء".

وجاءت ذكرى المولد النبوي الشريف، هذا العام، في ظل حملة مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تبناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفضتها الشعوب والدول الإسلامية والعربية كافة.

وبهذه المناسبة العطرة، تعقد الجهات الدينية في البلدان الإسلامية والعالم، فعاليات في ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تتضمن محاضرات وندوات ودروس دينية قيمة.

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