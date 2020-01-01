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صورة .. الموت يفجع الفنان فادي صبيح

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. الموت يفجع الفنان فادي صبيح



دمشق / سما

أعلنت مصادر فنية عربية وسورية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة والد الفنان فادي صبيح الممثل السوري المشهور، بعد معاناة طويلة مع المرض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت المصادر في تصريح صحفي وفاة والد فادي صبيح إثر صراعه مع المرض، مبينة أن الفنان السوري ابتعد عن وسائل التواصل وانشغل الأشهر الماضية برعاية والده.

ولم يعلن فادي صبيح عن وفاة والده على صفحاته الموثقة بوسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تقدم عشرات الفنانين بصادق التعازي والمواساة لزميلهم بهذا المصاب الأليم.

وكتب الفنان تيم حسن في تغريده على تويتر : "رحم الله والد الصديق فادي صبيح (..) تعازي له وعائلته ونسأل الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان. البقاء لله". 

وفاة والد فادي صبيح

وكان الظهور الأخير للفنان صبيح عبر إحدى القنوات السورية حينما تحدث عن دوره في مسلسل حارة القبة الذي يتم إجراء الاستعدادات النهائية لعرضه في شهر رمضان الفضيل.

وقال فادي صبيح إنه يؤدي في حارة القبة شخصية الرجل الشرير داخل الحارة، موضحا أن أي عمل درامي شامي فيه خط الخير والشر، لكنه يجسد حاليا الأخير.

وذكر أن هناك ضربة في وجهه تظهر بارزة في حارة القبة؛ نتيجة مشكلة وسرقة قام بها في الحلقات الأولى، داعيا عشاقه ومحبي الدراما السورية إلى انتظار العمل.

يشار إلى أن فادي صبيح أحد أبرز الممثلين في سوريا، إذ يبلغ من العمر حاليا 45 سنة، ولديه قائمة عريضة من المسلسلات منها بقعة ضوء، صقر قريش، مرايا، أبو جانتي.

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