رابط تحميل تطبيق الهوية الرقمية UAE PASS من حكومة الإمارات

أبو ظبي / سما

دعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، المواطنين وجميع السكان إلى تحميل تطبيق الهوية الرقمية؛ لدعم حكومة الإمارات؛ بهدف تقليل الزيارات إلى مراكز الخدمات الحكومية.

وقالت وزارة التربية في تغريده على تويتر : "لندعم حكومة الإمارات، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية والتسجيل فيه"، مضيفة : "قلل زياراتك لمراكز الخدمات الحكومية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن من خلال تطبيق الهوية الرقمية إنهاء الإجراءات من المنزل، موضحة أنه يمكن للمواطنين تحميل التطبيق من خلال متجر (android) أو (ios).

تحميل تطبيق الهوية الرقمية للأندرويد

ويعمل تطبيق الهوية الوطنية (UAE PASS) على أتمتة وتبسيط إدارة الهوية الرقمية في الأجهزة المحمولة للمستخدمين ويمكن استخدامها من أجل تنفيذ العديد من الإجراءات.

ومن الإجراءات الممكنة، إثبات هويتك من هاتفك، المصادقة، توقيع المستندات رقميًا، التحقق رقميًا من المستندات الموقعة، طلب مستنداتك الرسمية، الاستفادة من الخدمات من خلال المشاركة الوثائق الرقمية.

تحميل تطبيق الهوية الرقمية للأيفون

وواجه المستخدمون مشاكل تقنية تؤدي إلى عدم الدخول بعد فتح التطبيق، حيث يتحقق من رقم الهاتف والإيميل بنجاح ثم عند الضغط على خيار التالي يكتب لهم لا يمكن المصادقة حاليا.

واشتكى مستخدمون من التعقيد داخل تطبيق الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تأخر إرسال الرمز الشخصي والتحقق من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، داعين الجهات الحكومية لحل المشكلة.