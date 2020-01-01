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الإمارات : جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 - 2021 جميع الصفوف

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات : جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 - 2021 جميع الصفوف



أبو ظبي / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، يوم الثلاثاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020 - 2021 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الإماراتي الرسمي.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر تويتر إنها تنوي عقد امتحانات الفصل الأول في مقار المدارس الخاصة المذكورة والحكومية اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

وأفادت بأن امتحانات الفصل الأول ستجري في المدارس وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة حاليا في ظل الظروف الصحية الراهنة؛ بهدف ضمان صحة وسلامة وأمن جميع الطلاب.

وتتضمن التصريح المُعلن من وزارة التعليم، الجدول الزمني لامتحانات الفصل الأول للصف التاسع التطبيقي والمتقدم والنخبة، بالإضافة إلى جميع الفصول من الرابع حتى الثامن الأساسي.

كما جاء في الإعلان، جدول امتحانات الصف العاشر عام ومتقدم وتطبيقي ونخبة، بما يشمل جميع المواد الدراسية سواء الرياضيات أو اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية.

وجاء في جداول الامتحانات في الإمارات، اختبارات الصف الحادي عشر متقدم وعام وتطبيقي ونخبة لنهاية الفصل الأول، فيما شددت الوزارة على موعد تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (b).

 

#الإمارات #جداول الامتحانات #جدول الامتحانات #المدارس الحكومية #المدارس الخاصة
جداول امتحانات من الرابع حتى الثامن
جدول امتحانات 12 نخبة
جدول امتحانات التاسع في الإمارات تطبيقي
جدول امتحانات التاسع في الإمارات عام
جدول امتحانات التاسع في الإمارات
جدول امتحانات الثاني عشر عام
جدول امتحانات الثاني عشر نخبة
جدول امتحانات الثاني عشر متقدم
جدول امتحانات الصف الحادي عشر تطبيقي
جدول امتحانات الصف الحادي عشر متقدم
جدول امتحانات الصف الحادي عشر نخبة
جدول امتحانات الصف الحادي عشر عام
جدول امتحانات الصف العاشر عام
جدول امتحانات الصف العاشر تطبيقي
جدول امتحانات الصف العاشر نخبة
متقدم جدول امتحانات الصف العاشر

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