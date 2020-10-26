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فيديو عيد ميلاد عمرو أديب في برنامج الحكاية اليوم .. كم عمره ؟

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 02:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو عيد ميلاد عمرو أديب في برنامج الحكاية اليوم .. كم عمره ؟



القاهرة / سما

احتفلت أسرة برنامج الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر (mbc masr)، الليلة، على طريقتها الخاصة بمناسبة عيد ميلاد مقدم البرنامج الإعلامي المصري المشهور عمرو أديب.

واستقبل طاقم العمل وجميع العاملين في برنامج الحكاية قبل بداية الحلقة الجديدة منتصف الليلة الماضية؛ الإعلامي عمرو أديب بأغاني عيد الميلاد، بمجرد دخوله إلى استيديو إم بي سي مصر.

وعبر عمرو أديب عن سعادته البالغة بهذه الاحتفالية، موجها الشكر إلى أسرة العمل في برنامجه "الحكاية" وجميع من شارك في إعداد وتجهيز المفاجأة بمناسبة يوم عيد ميلاده.

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وخاطب فريق العمل قائلا : "أنا أشكركم كلكم ونحن في العام الثالث على هذا الموضوع والوقت مرّ سريعا. عملنا كثيرا ولم يأتِ الوقت المناسب كي أوجه الشكر على عملكم".

وأشاد عمرو أديب، بالمجهود الكبير الذي يبذله طاقم برنامج الحكاية، مضيفا : "أشكركم على الشغل العظيم الذي فعلتوه وساعدتوني فيه ولولاكم لما كنت أقدر على هذا العمل".

وشارك عمرو أديب مع أسرة برنامج الحكاية في تقطيع "كيكة عيد ميلاده" وسط أجواء عائلية، مجددا الشكر والتحية لكل تذكر يوم ميلاده وشارك وحضر هذه الاحتفالية.

يشار إلى أن عمرو أديب، يعتبر أحد أبرز الإعلاميين في مصر والوطن العربي بالسنوات الماضية، علما أنه من مواليد 23 أكتوبر 1963، ويبلغ من العمر 57 سنة.

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