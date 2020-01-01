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فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. لقاء رمضان صبحي كامل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب



القاهرة / سما

تحدث رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأول، عن تجربته الجديدة المرتقبة في أول ظهور إعلامي له عقب انتقاله من النادي الأهلي إلى بيراميدز ثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحاول رمضان صبحي أثناء حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على إم بي سي مصر (mbc masr) تبرير سبب مغادرته الأهلي إلى بيراميدز، مشيدا بإنجاز ناديه الجديد.

واعتبر رمضان صبحي أن وصول بيراميدز إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الذي خسره أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف "إنجاز كبير جدا"، لافتا إلى أنها كان يتمنى التتويج باللقب.

وأكد نجم الأهلي السابق أن الإنجاز الأفريقي كان سيشكل إضافة قوية للاعبين ومسؤولي النادي حال تحقق، مستدركا : "لكن هذه دروس نتعلم منها للمستقبل ونتمنى الحصول على البطولات قريبا".

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وأفاد بأن حكم نهائي الكونفدرالية ارتكب أخطاء "لكن هذه كرة القدم ولن تكون جميلة بدون الأخطاء"، مؤكدا أن لاعبي بيراميدز ظهروا بشكل مميز وبذلوا المجهود اللازم ويتمنى لهم التوفيق بالقادم.

واستفز لاعب بيراميدز الجديد، جماهير الأهلي ووصفهم بألفاظ غير لائقة، وقلل من إنجازات مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لا سيما الاستاد الذي تم افتتاحه في الفترة الماضية.

ولم يُرجع صبحي سبب عودته للأهلي إلى عدم نجاحه في الدوري الإنجليزي، لكنه قال إن خسارة نادي القرن من الترجي في نهائي أفريقيا جعله ينهار ويقرر العودة؛ للدفاع عن ألوان الأهلي من جديد.

وتصدر لقاء رمضان صبحي، وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث وجه عشاق النادي الأهلي انتقادات لاذعة له وطريقة حديثه عن الفريق الذي صنع اسمه، خصوصا عقب فشل احترافه بإنجلترا.

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