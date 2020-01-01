وكالات / سما /

هناك بعض المشكلات التي تواجه كثيراً من الزوجات نتيجة بعض العادات الغريبة للأزواج، وعلى رأسها كيفية التعامل مع الزوج المحب للنساء أو متعدد العلاقات، لذلك تسعى جميع النساء إلى البحث عن أفضل الطرق للحفاظ على علاقة زوجية ناجحة ، وبحسب الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية يختلف تكوين الرجل عن المرأة، فحتى لو كانت زوجته أجمل نساء العالم، قد ينظر الرجل إلى أخرى أو يرغب في مغازلتها، يرجع هذا لطبيعة الرجل ككائن بصري يسهل جذبه من خلال النظر. لذا فان أهم علامات انشغال الزوج بأخرى إذا تغيرت معاملة الزوج معك من دون مبرر، في ما يأتي بعض العلامات التي تؤكد لكِ ذلك.

علامات تدل لى وجود إمرأة أخرى في حياة الرجل



التغيير بشكل تدريجي أو مفاجئ

تجنب الزوج لزوجته، لا يتغير الرجل بشكل ملحوظ من دون مبرر واضح، وقد يقع التغيير بشكل تدريجي أو مفاجئ، وفي حال ارتباطه بعلاقة عاطفية جديدة، قد يبدأ في تجاهل زوجته قدر الإمكان، ولا يعود راغباً في الحديث إليها كما في السابق.



كتم الأسرار

عادة ما يتشارك الزوجان كل الأسرار فيما بينهما، لكن حين يبدأ الزوج بإخفاء رسائله الخاصة ومكالماته الهاتفية، فحتماً توجد مشكلة.

من علامات الخيانة إخفاء الزوج موبايله

مقارنة الزوج زوجته بغيرها من النساء

من التصرفات التي تزعج النساء، مقارنتها بامرأة أخرى لأي سبب من الأسباب. وعندما يبدأ زوجك بذلك، فربما تكون هناك امرأة أخرى.

الاهتمام بالمظهر

حين يبدأ الرجل الاهتمام باختيار ملابسه بشكل غير معتاد، أو تغيير إطلالاته أو قَصّة شعره، فقد يكون في علاقة عاطفية جديدة.

كيف تتعامل المرأة مع الزوج المجب للنساء



إليكِ أهم النصائح للتعامل مع الزوج المحب للنساء:

تجنب الغيرة

دعينا نواجه الأمر، دائماً ستكون هناك الفرصة لمقابلة زوجك للنساء الجميلات، فلا تستسلمي لشعور الغيرة، لكن كوني دائماً واثقة من نفسك ومن جمالك، فشعور الغيرة المتكرر من الممكن أن يلفت نظر زوجك للنساء الأخريات.



عدم المواجهة

مواجهة زوجك بأفعاله قد تتسبّب في حدوث صدامات قوية تضّر بعلاقتك الزوجية، وربما تبدين في هذه الحالة كمن يفتح نافذة لدخول العدو وزعزعة استقرار حياتك الزوجية.



المصارحة

صارحي زوجك بمشاعرك الحقيقية وما تحسينه تجاه تصرفاته مع النساء الأخريات، يساعد ذلك على حلّ الخلافات والاستماع إلى تعليقاته ومبرراته الخاصة.



حل الخلافات الزوجية بهدوء

العناية بالجمال

احرصي على فعل كل ما في وسعك لتكوني جذابة ومثيرة في عيون زوجك، لكن كوني حذرة من أن يبدو ذلك بشكل مقصود، بل طبقي ذلك بشكل عفوي متدرّج من دون تغييرات مفاجئة، كي لا يشعر زوجك أنك تقومين بذلك، خوفاً من دخوله في علاقة أخرى.



التجديد في العلاقة الزوجية

يعشق الرجال التجديد، خاصة التجديد في العلاقة الحميمة. يمكنكِ البحث عن طرق جديدة للاستمتاع مع زوجك وجذبه إليكِ من جديد، سواء بارتداء بعض الأزياء غير التقليدية أو القيام ببعض الحركات الجريئة في أثناء العلاقة.