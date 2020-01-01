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قصة و موعد عرض مسلسل إلا أنا لازم أعيش على قناة DMC دراما

الأحد 25 أكتوبر 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة و موعد عرض مسلسل إلا أنا لازم أعيش على قناة DMC دراما



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، عن مواعيد عرض مسلسل إلا أنا لازم أعيش بطولة مجموعة من الممثلين المصريين الذي يأتي للمشاهدين 5 أيام في الأسبوع على قناة (DMC ) دراما وواتش ات.

وذكرت المصادر أن موعد عرض مسلسل إلا أنا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والتاسعة بالسعودية والكويت من السبت حتى الأربعاء عبر (DMC)، بينما يعاد الخامسة مساءً.

ونشرت قناة (DMC Drama) على يوتيوب، مشاهد مقتضبة متفرقة مدتها ثلاث دقائق وأربعين ثانية من مسلسل إلا أنا الحلقة الأولى التي عرضت أمس الساعة 11 مساءً لأول مرة.

وعلقت القناة على المشاهد الأولى للمسلسل الذي يحظى بمتابعة واسعة في مصر والوطن العربي (المرض عمره ما كان عيب ولا حاجة نتكسف منها، بس ليه نور رد فعلها كان صادم بالشكل ده!).

وأفادت "دي أم سي" بأن مسلسل إلا أنا عبارة عن دراما مصرية مستوحاة من قصص في الحياة الواقعية، من تأليف وفكرة الكاتب يسرى الفخراني، في حين تدور أحداثه كاملة خلال 60 حلقة.

وأضافت أن المسلسل هو عبارة عن مجموعة قصص مستقلة، وكل قصة منها تدور في عشرة حلقات كاملة، موضحة أن القصص تسرد أحداث ووقائع حقيقة في غالبها وتركز على موضوعات تخص المرأة والمجتمع.

وسلطت الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا الضوء على مرض البهاق الذي تعاني منه شريحة واسعة في العالم، وذلك بهدف توعية الناس بأن الحاملين لهذا المرض لا ينقصون عنهم شيء.

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