موريتانيا .. موعد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا 2020

أعلنت صفحة موقع موريباك على فيسبوك، يوم الأحد، عن موعد بدء الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا 2020 في موريتانيا، بالإضافة إلى تاريخ انطلاق عملية التصحيح والفرز.
وقالت موريباك إن الدورة التكميلية للبكالوريا 2020 تبدأ يومي الإثنين والثلاثاء 26 ، 27 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن عملية التصحيح سوف تنطلق اعتبارا من تاريخ 30 الشهر الحالي.
موعد الدورة التكميلية للبكالوريا في موريتانيا:
تبدأ الدورة التكميلية لباكالوريا 2020 يومي 26 و27 أكتوبر الجاري وسيكون التصحيح ابتداء من 30 أكتوبر
الجدول:
الشعبة الآداب الأصلية LO
الإثنين 26 أكتوبر 2020
8h-12h العربية
15h-18h الفكر الإسلامي
27 أكتوبر 2020
8h-12h التشريع الإسلامي
اقرأ/ي أيضا.. رابط : موقع موريباك يوضح بشأن نتائج كونكور و ابريف 2020 موريتانيا
الرياضيات M
26 أكتوبر 2020
8h-12h maths
15h-18h SN
27 أكتوبر 2020
8h-12h physique
الشعبة التقنية TMGM
26 أكتوبر 2020
8h-12h mathématiques
15h-20h constructions mecanique
27 أكتوبر 2020
8h-12h physique
العلوم الطبيعية SN
26 أكتوبر 2020
8h-12h SN
15h-19h Maths
27 أكتوبر 2020
8h-12h PC
الاداب العصرية L-Moderne : LM
26 أكتوبر
8h-12h العربية
15h-19h الفلسفة
27 أكتوبر 2020
8h-12h الفرنسية
نتمني التوفيق والنجاح لطلاب الدورة التكميلية 2020
وفي سياقٍ آخر، أفادت موريباك أنه لم يصلها حتى اللحظة أي تصريح رسمي عن موعد النتائج، مستطردة : "لذلك لا ندري متى سيتم الإعلان عنها. بكل بساطة يمكن اليوم أو غدا أو بعده".