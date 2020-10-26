موريتانيا .. موعد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا 2020

أعلنت صفحة موقع موريباك على فيسبوك، يوم الأحد، عن موعد بدء الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا 2020 في موريتانيا، بالإضافة إلى تاريخ انطلاق عملية التصحيح والفرز.

وقالت موريباك إن الدورة التكميلية للبكالوريا 2020 تبدأ يومي الإثنين والثلاثاء 26 ، 27 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن عملية التصحيح سوف تنطلق اعتبارا من تاريخ 30 الشهر الحالي.

موعد الدورة التكميلية للبكالوريا في موريتانيا:

تبدأ الدورة التكميلية لباكالوريا 2020 يومي 26 و27 أكتوبر الجاري وسيكون التصحيح ابتداء من 30 أكتوبر

الجدول:

الشعبة الآداب الأصلية LO

الإثنين 26 أكتوبر 2020

8h-12h العربية

15h-18h الفكر الإسلامي

27 أكتوبر 2020

8h-12h التشريع الإسلامي

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الرياضيات M

26 أكتوبر 2020

8h-12h maths

15h-18h SN

27 أكتوبر 2020

8h-12h physique

الشعبة التقنية TMGM

26 أكتوبر 2020

8h-12h mathématiques

15h-20h constructions mecanique

27 أكتوبر 2020

8h-12h physique

العلوم الطبيعية SN

26 أكتوبر 2020

8h-12h SN

15h-19h Maths

27 أكتوبر 2020

8h-12h PC

الاداب العصرية L-Moderne : LM

26 أكتوبر

8h-12h العربية

15h-19h الفلسفة

27 أكتوبر 2020

8h-12h الفرنسية

نتمني التوفيق والنجاح لطلاب الدورة التكميلية 2020

وفي سياقٍ آخر، أفادت موريباك أنه لم يصلها حتى اللحظة أي تصريح رسمي عن موعد النتائج، مستطردة : "لذلك لا ندري متى سيتم الإعلان عنها. بكل بساطة يمكن اليوم أو غدا أو بعده".