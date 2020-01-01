  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الكلاسيكو .. رابط قناة برشلونة الرسمية بث مباشر على يوتيوب

السبت 24 أكتوبر 2020 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكلاسيكو .. رابط قناة برشلونة الرسمية بث مباشر على يوتيوب



مدريد / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية للمتابعين في الوطن العربي، اليوم السبت، رابط مشاهدة قناة برشلونة الرسمية على موقع يوتيوب؛ لمتابعة أحداث ونتيجة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بث مباشر من داخل الاستيديو التحليلي.

وقالت قناة النادي الكتالوني الموثقة على يوتيوب : "ها نحن ذا، إنه زمن الكلاسيكو، مباراة برشلونة وريال مدريد الأولى في الموسم الرياضي 2020 - 2021 هنا وسنقدم كل الإثارة مباشرة من مقر كوبرا في إسبانيا".

وعرضت منصات "البارسا" منذ ساعات الصباح، أهداف برشلونة التاريخية في مرمى ريال مدريد، كان آخرها هدف رونالد كومان المدير الفني الحالي للفريق من ضربة حرة مباشرة وضعها على يمين حارس المرمى.

قناة برشلونة الرسمية يوتيوب

كما نشرت المنصات ذاتها، أهداف ليونيل ميسي وفاتي وكوتينيو وعثمان ديمبلي التي تم إحرازها في منافسات الموسم الماضي؛ من أجل تشجيع اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من إمكانيات أمام ريال مدريد.

ويُمكن مشاهدة الكلاسيكو باللغة العربية فقط عبر بي إن سبورت باشتراك مدفوع، في حين تقدم قناة برشلونة تغطية مباشرة لأحداث ونتيجة جميع مباريات الفريق كافة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من تأخير الفريقين في جدول الترتيب والمستوى المتواضع لدى أبناء زين الدين زيدان وكومان، إلا أن الكلاسيكو عادة ما يكون خارج كل التوقعات والحسابات ويأتي بصبغة خاصة في الساحرة المستديرة.

وتلقى البارسا والملكي خسارة واحدة في الليغا حتى اللحظة، فيما قد يشهد اليوم تسجيل الهزيمة الثانية لكليهما أو سيطرة نتيجة التعادل كما حدث في إياب الدوري الموسم المنصرم على الكامب نو بشكل خاص.

#الكلاسيكو #برشلونة #قناة برشلونة #يوتيوب #بث مباشر #مباراة برشلونة وريال مدريد #مباراة ريال مدريد وبرشلونة #الكلاسيكو مباشر

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

وزير الري المصري الأسبق: ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

الأخبار الرئيسية

لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة تصدر قرارات جديدة حول مواجهة فيروس كورونا

1b8adf99ce

ماكرون يدعم الرسومات المسيئة للنبي "محمد" ويقرر نشرها في ميادين عامة

وزيرة الصحة : تسجيل 4 وفيات و 410 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قطر

معاريف: قطر ونفق حماس .. التطبيع مع الدوحة سيؤدي للاستقرار بغزة

الصحة بغزة : وفاة و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و77 حالة تعافٍ