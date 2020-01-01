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حقيقة خبر وفاة داوود جلاجل الفنان الأردني

السبت 24 أكتوبر 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة داوود جلاجل الفنان الأردني



عمان / سما

تداولت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، خبر وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل من مواليد سلوان في مدينة القدس، عن عمر ناهز 73 عاما.

وكتبت إحدى المتابعات على مجموعة موقع الأردن الإخباري المفتوحة في فيسبوك : "الفنان الأردني القدير داوود جلاجل في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعية له بالرحمة.

وتابعت وكالة سما، مدى صحة الأنباء حول وفاة الفنان داوود جلاجل، إذ تبين أنها غير دقيقة مطلقة، وأن الممثل يعيش بحالة صحية جيدة، لكن لديه حالة وفاة داخل العائلة.

وأفادت نقابة الفنانين الأردنيين في تصريح صحفي بوفاة والدة الفنان داوود جلاجل "أم داوود"، موضحة أنه لن يتم إقامة بيت عزاء للمرحومة والاكتفاء بالتعزية على الهاتف.

خبر وفاة داوود جلاجل

الفنان داوود جلاجل السيرة الذاتية

يشار إلى أن داوود جلاجل هو فنان أردني ولد بتاريخ 2 فبراير 1947 من أوائل الذين شاركوا في الدراما الأردنية على الساحة العربية، حيث بدأ في الظهور لأول مرة من خلال مسلسل الرمح والصخرة.

ومن أعمال جلاجل، مسلسل العقد الفريد، حلوة راكان، العرين، العلم نور كوميدي، نمر بن عدوان بدوي، رياح الليل، طاش ما طاش السعودي، أبو العصافير، مدرسة الأستاذ بهجت.

كما ظهر داوود جلاجل في مسلسل ابن حران، طرفة بن العبد، راس غليص، الصقر، نجمة بين الغيوم، أحلام، برنامج الحكي إلنا، مسرحية المسامح كريم، بالإضافة إلى برامج ومسلسلات أخرى.

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