أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

الخرطوم / سما

نشرت مصادر اقتصادية سودانية، قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، تتضمن سعر الدولار في السودان في السوق السوداء "الموازي" اليوم السبت.

وأفادت المصادر بأن سعر الدولار اليوم في السودان سجل تراجعا قياسيا، وذلك عقب موافقة الحكومة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وخروجها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وأشارت إلى أن سبب تراجع أسعار الدولار في السودان، ناجم عن انخفاض حجم الطلب وتوقف المضاربات من قبل التجار في السوق السوداء؛ نتيجة الأحداث السياسية الراهنة.

وأوضحت أن تجار السوق الأسود يترقبون ما ستذهب إليه الأوضاع الاقتصادية بالسودان؛ في ظل الحديث عن دعم مالي خارجي للحكومة السودانية خلال الأيام القريبة القادمة.

وأصبح تجار السوق السوداء يحجمون عن شراء مبالغ نقدية كبيرة، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار بعد ارتفاع مؤقت تم تسجيله في اليومين الماضيين أمام عملة الجنيه السوداني.

ورجحت المصادر أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا الساعات المقبلة مع بقاء عمليات البيع محدودة دون أن يقدم أي من التجار على شراء كميات كبيرة؛ بسبب حالة عدم الاستقرار.

وتابعت إن سعر الدولار لدى تجار السوق الأسود في السودان قد تشهد تغيرًا مفاجئا في الساعات المقبلة، مع توجه البنك الدولي لتخفيف عبء الدين الخارجي عن البلاد قريبا.



