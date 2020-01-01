موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي وهوية المعلق على بي إن سبورت

لندن / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 في ملعب أولد ترافورد لحساب منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت بأن موعد مباراة اليونايتد وتشيلسي، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، السابعة والنصف وفق وقت السعودية وفلسطين والأردن والعراق والكويت وقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية قمة الكرة الإنجليزية، عند الخامسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، فيما تكون السادسة والنصف لدى السودان وجمهورية مصر وليبيا أيضا.

معلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

وتبث هذه المباراة على ثلاث قنوات باللغة العربية تتبع لشبكة بين إن سبورت (beIN Sports HD 1 - beIN Sports 4K - beIN Sports HD 2) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

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وكان فريق تشيلسي قد وصل الليلة الماضية إلى مدينة كوبهام؛ استعدادا للديربي ضد اليونايتد بقيادة المدرب فرانك لامبارد الذي تلقى خبرًا مؤسفا من الجهاز الطبي بخصوص نجمه كيبا.

وتأكد غياب كيبا عن الملاعب لفترة طويلة؛ بسبب إصابة في منطقة الكتف، فيما عقب لامبارد قائلا إن الإصابة حدثت في لقاء ساوثامبتون لكنه أصر على إكمال اللقاء رغم معاناته من الألم.

وحصد تشيلسي 8 نقاط فقط من 5 مباريات، إذ يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما خطف مانشستر يونايتد 6 نقاط من 4 لقاءات بالمركز الخامس عشر.