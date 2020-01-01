معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

مدريد / سما

نفت قناة بي إن سبورت الرياضية، أن يكون معلق الكلاسيكو مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا" هو القطري المخضرم يوسف سيف.

وقالت بي إن سبورت على موقعها الإلكتروني إن معلق مباراة الكلاسيكو هو الجزائري حفيظ دراجي، وذلك على القنوات التالية (beIN Sports 4K ، beIN Sports HD beIN Sports HD 1).

وكانت صفحات ومواقع إعلامية عربية رياضية، قد تداولت أنباء عن وجود توجه لدى بي إن سبورت المالك الحصري والوحيد في الشرق الأوسط لحقوق الليغا الإسبانية، لتعيين يوسف سيف معلقا للقاء.

ونشرت قناة ريال مدريد الرسمية على موقع يوتيوب، مقطع فيديو للحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها اللاعبون قبل موقعة برشلونة المرتقبة، مؤكدة جاهزية الجميع للقاء الكلاسيكو موسم 2020 - 2021.

وقالت : "ريال مدريد جاهز للكلاسيكو. فريق زين الدين زيدان بقيادة سيرخيو راموس يركز على المباراة ضد برشلونة"، مبينة أن كريم بنزيمة وكاسيميرو وفيني جونيور وبقية اللاعبين تدربوا على كامب نو.

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وحضر لاعبو الملكي إلى ملعب الكلاسيكو دون الجماهير إنما بعض من الصحفيين، إذ من المقرر أن تجري المباراة بلا مشاركة جماهيرية، لأول مرة في تاريخ اللقاءات التي تجمع أبرز فريقين في العالم.

وحال نجح ريال مدريد بالفوز في نتيجة مباراة الكلاسيكو، فإنه سيحصل على صدارة الليغا برصيد 13 نقطة متفوقا على فياريال وريال سوسييداد، بينما ما زال برشلونة 7 نقاط بالمركز العاشر حتى اللحظة.