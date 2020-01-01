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موعد الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

الخميس 22 أكتوبر 2020 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة



يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة على ملعب "كامب نو" يوم السبت القادم في الجولة السابعة من ذهاب الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا" دون جماهير.

وذكرت مصادر رياضية أن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين والأردن والسعودية وقطر والكويت والعراق والبحرين وسوريا ولبنان.

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وتنطلق صافرة بداية الكلاسيكو الإسباني، عند الرابعة عصرًا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الثالثة لدى المغرب وتونس والجزائر، الساعة السادسة في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة للكلاسيكو

وتعرض مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة على قناة بي إن سبورت بصوت معلق باللغة العربية (beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 11 EN، beIN Sports HD 3، beIN Sports 4K).

ويسعى برشلونة لاستعادة هيبته والثأر من غريمة التقليدي، كون لقاء الكلاسيكو الأخير فاز فيه الملكي بهدفين دون رد سجلهما ماريانو دياز وفينيسيوس جونيور، وسبقه تعادل سلبي في الدوري.

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وما زال ريال سوسييداد يتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 11 نقطة بالتساوي مع فياريال، فيما يمتلك ريال مدريد 10 نقاط في المركز الثالث، وبرشلونة 7 نقاط بالمركز التاسع من 4 مباريات.

ويقام كلاسيكو برشلونة وريال مدريد قبل انطلاق منافسات قوية أخرى في الليغا المحلية، من بينها إشبيلية ضد إيبار، أوساسونا أمام أتلتيك بيلباو، ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد.

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