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هدى عبد الناصر تكشف أسرارا جديدة عن والدها

الجمعة 23 أكتوبر 2020 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدى عبد الناصر تكشف أسرارا جديدة عن والدها



وكالات

كشفت هدى عبد الناصر ابنة الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر أسرارا جديدة لأول مرة عن أبيها، وذلك عبر برنامج تلفزيوني تناول حرب 1967.

وقالت عبد الناصر، إن والدها رجح وقوع هجوم إسرائيلي على مصر بعد أيام من اجتماعه مع القادة العسكريين في 2 يونيو 1967.

وأوضحت أن القادة العسكريين في ذلك الوقت لم يتعاملوا مع توقعات والدها بجدية وعندما خرج من الاجتماع قال وزير الطيران آنذاك: "هو نبي علشان يتنبأ؟".

كشفت هدى عبد الناصر ابنة الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر أسرارا جديدة لأول مرة عن أبيها، وذلك عبر برنامج تلفزيوني تناول حرب 1967.

وقالت عبد الناصر، إن والدها رجح وقوع هجوم إسرائيلي على مصر بعد أيام من اجتماعه مع القادة العسكريين في 2 يونيو 1967.

وأوضحت أن القادة العسكريين في ذلك الوقت لم يتعاملوا مع توقعات والدها بجدية وعندما خرج من الاجتماع قال وزير الطيران آنذاك: "هو نبي علشان يتنبأ؟".

وقالت هدى إن والدها لم يكن نبيا، لكنه كان قارئا جيدا للمشهد.

وكشفت عن رد فعل أسرتها على خطاب التنحي الشهير عن رئاسة الجمهورية في يونيو 1967، قائلة إن عبد الناصر لم يستشر أحدا من أسرته في هذا القرار... "كلنا فوجئنا لأننا كنا مهزوزين من الهزيمة".

وأضافت أن والدتها عندما علمت بقرار التنحي قالت: "يلا بقى علشان نعيش عيشة عادية بدل ما أنت مش بتقعد معانا على طول".

وأكدت أن الشيء الغريب في هذا التوقيت هو خروح الشعب إلى الشوارع لمطالبة عبد الناصر بالاستمرار في الرئاسة... "محصلش قبل كدة أن القائد مهزوم والشعب يخرج ويقوله لأ خليك أنت اللي هتهزم العدو وهتحقق النصر".

#جمال عبد الناصر #أسرار #مصر #هجوم اسرائيلي

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