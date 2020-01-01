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شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 11 الحادية عشرة

الجمعة 23 أكتوبر 2020 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 11 الحادية عشرة



بيروت / سما

تلقى فارس صدمة كبيرة جدا بعدما علِم هوية حبيب صديقته القديمة في إطار أحداث مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 11 الحادية عشرة التي عُرضت الليلة عبر قناة (mbc 4) وتطبيق (شاهد vip) التابع لها.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، ثلاثة مقاطع فيديو تتضمن مشاهد من مسلسل عروس بيروت الحلقة 11، حيث بلغت مدتها مجتمعة 13 دقيقة وكل منها أكثر من ثلاث دقائق.

وتضمن الفيديو الأول من عروس بيروت حلقة اليوم، الكشف عن تفاصيل مخطط خليل الانتقامي ضد فارس وفشله، بالإضافة إلى مشهد انهيار وجنون آدم وقيامه بتكسير آثاث المكتب بشكل كامل.

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أما المقطع الثاني، فقد دار حول المحادثة التي جرت في الحلقة الجديدة بين عفيف وزوجته دينا التي بكت بشدة من قلبها بسبب استمرار مضي الأيام وعدم قدرتها على إنجاب الطفل الذي لطالما حلم به.

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أما المقطعين الثالث والرابع فقد تضمنا معا اكتشاف سارة للكذبة الكبيرة التي ابتدعها زوجها عليها، ما دفعها إلى التفكير في الطلاق منه، إلى جانب صدمة فارس أمام ثريا بعدما عرف من هو حبيب صديقته.

وتفاعل المتابعون مع هذا المشهد، إذ كتبت سلام على يوتيوب : "متوتر!، يا حبيبي شو راح يصير في هذا اللقاء. شكلها ستكون ليلة من الآخر ويا خوفي تتعقد الأمور بزيادة بين فارس وثريا". وفق ما كتبت.

وأبدى المتابعون عن حماسهم بعد مشاهدة الحلقة 11 من عروس بيروت الجزء الثاني، إذ من المنتظر أن يتوقف المسلسل حتى نهاية يوم السبت القادم؛ كون العرض الرسمي يعود مجددا الأحد.

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