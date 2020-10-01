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سوريا .. تحميل نتائج المفاضلة العامة حسب رقم الاكتتاب 2020

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا .. تحميل نتائج المفاضلة العامة حسب رقم الاكتتاب 2020



دمشق / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية وصفحة بكالوريا سوريا، اليوم، رابط تحميل نتائج المفاضلة العامة حسب رقم الاكتتاب 2020 ومعدلات القبول في الفرع العلمي والمهني وذوي الشهداء.

وذكرت الوزارة أن نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 والقبول الجامعي تأتي تمهيدا لإطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات، مشيرة إلى أنه يُمكن الاستعلام عبر الرابط أو تحميل النتيجة.

وأوردت بكالوريا سوريا على فيسبوك، نتائج المفاضلة العامة كاملة حيث تتضمن 14 ورقة فيها جميع أسماء الطلاب الذين تقدموا لهذا العام وفق الكلية والمدينة والمجموع العام والمواد الدراسية.

تحميل نتائج المفاضلة العامة 2020

وكانت الصفحة ذاتها قد نقلت عن مصدر في التعليم العالي قبل ساعات قوله إن نتائج المفاضلة العامة سوف تصدر خلال يومين، فيما الموازي خلال الفترة القريبة المقبلة عبر الرابط المرفق.

كما أفادت بأنه تم فتح الباب التقدم إلى مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية في سوريا للمرة الثانية للعام الدراسي الحالي، بدءا من الأحد المقبل حتى الاثنين لمدة 24 ساعة كاملة فقط.

النتائج الاسمية من موقع القبول الجامعي 2020

وأعلنت أيضا عن نتائج المفاضلة لذوي الشهداء الفرع الأدبي للعام الدراسي 2020 - 2021، مؤكدة أن الجدول التالي يتضمن معدلات الكليات وفق نتيجة مفاضلة كل الفروع المذكورة.

وأوضحت أن معدلات كلية الاقتصاد بنتائج المفاضلة: دمشق 206.7، حمص 200، حلب 178، طرطوس 192، لادقية 192، دير الزور 165.1، القنيطرة 189.4 درعا 189.9 سويدا 200.8".

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نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (2)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (1)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (3)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (4)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (6)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (5)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (7)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (8)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (9)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (10)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (12)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (11)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (14)
نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 (13)

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