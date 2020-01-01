موقع نتائجنا : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2020 الدور الأول

بغداد / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، يوم الخميس، عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2020 عبر منصة موقع نتائجنا للفرعين العلمي والأدبي حسب الاسم ورقم الجلوس.

وذكرت وزارة التربية في تصريح صحفي أن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2020 أصبحت متاحة عبر الموقع، موضحة أنه تم رفع جميع النتائج ونسبة النجاح أعلى من الأعوام الماضية.

رابط موقع نتائجنا

وفي سياقٍ آخر، أصدر علي حميد الدليمي وزير التربية، توجيهات بالسماح لطلاب الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني حصراً بمادة أو مادتين.

وجاء ذلك لأسباب عديدة منها الصحية بسبب أزمة كوفيد 19، حيث وجه الوزير الدليمي إلى مديريات التربية بالسماح للطلاب المذكورين في المراحل السابقة تقديم الامتحان يومي الاثنين والثلاثاء.

وبخصوص المدارس المهنية، فقد ذكرت وزارة التربية أن المديرية العامة للتعليم المهني أصدرت تعليمات وزارية بشأن نقل طلبة المدارس المهنية داخل محافظة بغداد وخارجها.

وحسب الوزارة، تنص تلك الشروط بعدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للمرحلة المنتهية من الأقسام المهنية في المحافظات كافة إلى الأقسام المهنية في محافظة الأنبار وكركوك وصلاح الدين.

يشار إلى أن وزارة التعليم العراقية، قد أعلنت بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، نتائج السادس الإعدادي الدور الأول للعام الدراسي 2020 للفرع الأدبي والعلمي، وأتاحت إمكانية تحميلها للطلاب.