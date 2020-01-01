متى موعد مباراة الأهلي والوداد الإياب والقنوات الناقلة والمعلق

القاهرة / سما

أعلن اتحاد الكرة الأفريقي "الكاف"، موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة بث مباشر من ستاد القاهرة الدولي لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأوضح الكاف في بيان له أن موعد مباراة الاهلى والوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا، الساعة 09.00 مساءً الجمعة 22 أكتوبر الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وليبيا والسودان.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق صافرة بداية مباراة الوداد والأهلي المؤهلة إلى نهائي البطولة الأفريقية، عند الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، العاشرة في فلسطين والأردن والسعودية وقطر.

معلق مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة

ولا يمتلك حقوق منافسات البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط سوى قناة بي إن سبورت، حيث سينقل اللقاء على (beIN Sports HD 7، beIN Sports Connect) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكان التونسي عصام الشوالي قد علق على مجريات موقعة الذهاب التي لُعبت في المغرب قبل أسبوع، إذ تمكن الأهلي المصري من العودة إلى القاهرة بفوزٍ مستحق (2-0)، ليضع خطوة كبيرة في نهائي أبطال أفريقيا.

اقرأ/ي أيضا.. أهداف مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نصف النهائي

وينتظر الفائز من مباراة الوداد والأهلي، صاحب البطاقة الثانية في النهائي بين الرجاء المغربي والزمالك المصري الذين سيلعبان لقاء الإياب المؤجل بسبب فيروس كوفيد 19، يوم الأول من شهر نوفمبر القادم.

ويسعى نادي القرن "الأهلي" لتكرار سيناريو الذهاب والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ أملا في تحقيق اللقب الأفريقي وإضافة البطولة التاسعة تاريخيا إلى خزائنه، بينما يحاول الوداد قلب الطاولة بالقاهرة.