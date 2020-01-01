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فيديو مدام فاتن الدخيل والرجل المسن كامل : من هي ؟

الخميس 22 أكتوبر 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مدام فاتن الدخيل والرجل المسن كامل : من هي ؟



دمشق / سما

تصدر فيديو مدام فاتن الدخيل مع رجل مسن، وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بعد أن هاجمت أحد المواطنين وطردته من أمام مركز لبيع السكر والمواد التموينية في دمشق.

وتفاعل الناشطون في المنصات الاجتماعية مع فيديو مدام فاتن وطريقة تعاملها الفظة مع المواطنين الذين جاءوا من أجل الحصول على الأرز والسكر ومواد التموين اللازمة لهم.

وعبر المغردون في مواقع التواصل عن غضبهم الشديد إزاء المشهد الذي يظهر فيه المُسن وهو يترجى المدام فاتن من أجل منحه السلع التموينية التي يعيش منها مع أفراد أسرته.

ونشرت قناة العربية تقريرًا حول الواقعة، إذ قالت إن الموظف الحكومي أغلق الباب أمام المواطنين دون أن يكترث إلى الطابور الذي يقف من أجل الحصول على السلع والمواد.

وقال الموظف بصوتٍ عالٍ للناس المتجمهرين أمام البوابة "إلى متى تعمل؟ هنا مكتوب حتى الساعة الثانية، أجبني إلى متى لن تغلق هذه البوابة باكرًا". ثم أغلق الباب في وجههم.

من هي مدام فاتن ؟

وتشاجر الموظف الحكومي والمسن حتى وصلت المدام فاتن، التي خاطبت الرجل قائلة : "لماذا تصرخ؟ كي تتحدث معنا بهذه الطريقة. يلا من هون وروح اشتكي لمين ما بدك".

بدورها، كشفت قناة أورينت أن مدام فاتن الدخيل هي إحدى الموظفات بمديرية المواصلات الطريقة لدى الحكومة السورية بدمشق، وهي قريبة من جهاز المخابرات وتسكن في محافظة حمص.

وعقب قيس الشامي على الفيديو قائلا : "بالفعل مدام فاتن جسدت الواقع الحقيقي في سوريا بمقطع صغير عفوي وبدون مونتاج أو فبركة إعلامية مذهلة. يا مدام والله تستحقين كل الاحترام والتقدير".

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