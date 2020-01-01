صور .. حقيقة وفاة الفنان محمد كريم بحادث سير في أمريكا

القاهرة / سما

كشفت مصادر إعلامية، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2020، حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان محمد كريم الممثل والمذيع المصري المعروف.

وكانت صفحات مختلفة على فيسبوك وتويتر، قد نشرت أنباء أولية تتحدث عن وفاة محمد كريم جراء حادث سير مؤسف تعرض له أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخرج الفنان محمد كريم بتصريح صحفي، أكد فيه أنه نجا من الموت بأعجوبة، موضحا أنه تعرض لحادث سير بسيارته عند طريق جبلي يتكون من اتجاهين في ولاية كاليفورنيا.

يشار إلى أن محمد كريم هو ممثل ومذيع مصري يبلغ من العمر حاليا 40 عاما، فهو من مواليد 2 يناير 1980 في القاهرة، درس بكلية طب عين شمس وتخرج منها ثم درس التمثيل.

وجذب محمد كريم أنظار المخرجين عقب مشاركته في عدة أفلام مصرية، وشارك في عروض أزياء قبل نحو 20 سنة، علما أنه ما زال يعمل في عيادته طبيب للتنحيف والسمنة.

ومن أفلام محمد كريم، يوم الكرامة، كرم الهوى، أسد وأربع قطط، قبلات مسروقة، التوربيني، امبراطورية مين، الريس عمر حرب، دكان شحاتة، حين ميسرة، اشتاتا أشتوت، وغيرها.

ومن مسلسلات محمد كريم، بنت أفندينا، حد السكين، البنات، شاطئ الخريف، العطار والسبع بنات، أحلامنا المؤجلة، إلى جانب برامج عرض للأزياء، وقت الصيف، ذا فويس أحلى صوت.















