مشاهدة مباراة الجزيرة والفيصلي اليوم بث مباشر - الأردنية الرياضية

عمان / سما

أعلنت قناة الأردن الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الجزيرة والفيصلي بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 في إطار مواجهات الأسبوع الخامس من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الفيصلي والجزيرة مباشر تنقل من استاد عمان الدولي على الأردنية الرياضية بصوت المعلق علي الحنيطي، إذ أنها مؤجلة من تاريخ 4 ديسمبر المنصرم؛ بسبب الإغلاقات والإجراءات الصحية.

شاهد أيضا.. أهداف مباراة الوحدات والصريح

وحال تمكن الجزيرة من الفوز وخطف النقاط الثلاث، فإن ذلك يعني وصوله للنقطة 20 واقترابه من الوحدات الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري دون منافس منذ انطلاقه حتى لحظة نشر هذا النص.

وتشكل المباراة أهمية كبيرة لفريق الفيصلي الذي يعاني هذا الموسم، كونه يمتلك 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام الرمثا والحسين إربد، ولم يفز إلا في 3 لقاءات من أصل ثمانية.

وتعتبر المواجهات التاريخية بين الفريقين ذات صبغة خاصة، إذ لا توجد أفضلية لطرف على حساب الآخر سواء الجزيرة أو الفيصلي؛ بسبب اللاعبين المميزين الذين يلعبون فيهما وتفوق المدربين الدائم.

وابتسم اللقاء الأخير بينهما لصالح الفيصلي، حينما تفوق على الجزيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في كأس الكؤوس الأردني المناصر بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الدوري، فاز الفيصلي في مباراة الذهاب بهدف نظيف عبر خليل زيد بني عطية، قبل أن ينتصر الجزيرة عليه إيابا بهدفين دون رد عن طريق اللاعبين أحمدسمير والفلسطيني إسلام البطران.