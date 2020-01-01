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ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020



عمان / سما

حقق الوحدات انتصارا ثمينا على مضيفه الصريح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد الملك عبدالله الثاني، لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الأردني للمحترفين.

وسجل أهداف الوحدات، اللاعب طارق خطاب في الدقيقة 41، عبد العزيز نداي بالدقيقة 45، في حين أحرز هدف الصريح الوحيد، رضوان شطناوي عند الدقيقة الثامنة والثلاثين.

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وعرضت مباراة الصريح ضد الوحدات عبر قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD)، بصوت المعلق بسام المجالي، علما أن اللقاء مؤجل من تاريخ الخامس من سبتمبر الماضي.

ولم يحقق الصريح الفوز على الوحدات منذ ستة مواسم، إذ كان الانتصار الأخير له على ذات الملعب في دوري المناصير للمحترفين بهدف دون مقابل سجله أسامة أبو طعيمة.

وحسم الوحدات مباراة إياب دوري الموسم المنصرم لصالحه، حيث تفوق على الصريح بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق بهاء فيصل وسعيد مرجان وحمزة علي الدردور.

بهذه النتيجة، يرفع الوحدات رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الأردني، بينما ظل الصريح في الترتيب الرابع برصيد 14 نقطة متفوقا على الفيصلي.

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