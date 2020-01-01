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حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري



دمشق / سما

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، خبر وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري المشهور؛ جراء معاناته في الأسابيع الماضية مع مرض فيروس كورونا.

ونشرت صفحات اجتماعية على موقع فيسبوك، نبأ وفاة بسام كوسا دون نسبه إلى أي مصدر رسمي موثوق، فيما رجحت مصادر مُطلعة أن يكون شائعة أطلقها بعض النشطاء.

وتابعت وكالتنا المنصات الرسمية السورية، لا سيما التلفزيون السوري والمواقع الفنية المتخصصة، إذ تبين أنها لم تنشر حتى هذه اللحظة أي تقارير عن صحة بسام كوسا أو وفاته.

يذكر أن بسام كوسا هو فنان سوري من حلب، اشتهر من خلال أدائه في المسلسلات التاريخية الشامية مثل الخوالي، باب الحارة، ليالي الصالحية، الغربال، طاحون الشر، وغيرها.

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كما أن بسام كوسا من مواليد 7 نوفمبر / تشرين الثاني 1954 ويبلغ من العمر حاليا 65 سنة، حيث بدأ الفنان المسيحي الديانة نشاطة الفني في سوريا قبل أكثر من 39 عاما.

ويمتلك بسام كوسا شعبية جارفة ليس داخل سوريا فقط إنما في مختلف الدول العربية، إذ يقول متابعون إن أي عمل فني يشارك فيه وأيضا سلوم حداد يكون ناجحا ومشوقا.

ومن المنتظر أن يشارك بسام كوسا مع سلوم حداد في مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني في شهر رمضان 2021، الذي يشهد عرض ما يزيد عن ستة مسلسلات درامية سورية أخرى.

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