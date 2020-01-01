سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

الرياض / سما

أعلنت مصادر رسمية سعودية، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن تفاصيل خبر وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أحد أبناء العائلة المالكة.

وذكرت المصادر الرسمية في تصريح صحفي أن سبب وفاة الأمير نواف بن سعد جاء بعد معاناة مع المرض منذ عدة أسابيع، مشيرة إلى أنه كان يتلقى العلاج في المستشفى في الفترة المنصرمة.

بدوره، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا مقتضبا، حاء فيه : "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود،".

وأضاف الديوان الملكي في بيانه الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر أنه سيتم الصلاة على نواف بن سعد اليوم الثلاثاء 3 / 3 / 1442 هجري في مدينة الرياض.

ومن المرتقب أن يجري تشييع جثمان الأمير نواف بن سعد ودفنه في الرياض الساعات المقبلة، بحضور عدد محدود من أفراد العائلة؛ بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة بسبب كورونا.

وكانت تقارير صحفية عربية، قد نشرت خبرًا يتحدث عن وفاة رئيس نادي الهلال السعودي الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، إلا أن ذلك غير صحيح؛ كون المتوفى هو نواف بن سعد بن سعود.