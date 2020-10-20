  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (1-2) في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (1-2) في دوري أبطال أوروبا.. فيديو



وكالات

عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين من ملعب حديقة الأمراء، بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف المباراة لمانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز من ركلة جزاء وماركوس راشفورد في الدقائق (23، 87) على الترتيب، بينما سجل هدف باريس الوحيد أنتوني مارسيال بالخطأ في مرماه بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني للقاء.

#مانشستر يونايتد #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا #مارسيال #ماركوس راشفورد

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

ملخص أهداف مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني 2020

فيديو : رد فعل مفاجئ من "الأمير النائم" في غيبوبة منذ 15 عاما...

الكاميرا ترصد ترامب في مشهد غير مألوف (فيديو)

هآرتس : تركيا تسعى جاهدة لتحل محل مصر وعباس ينتظر بايدن و قطر ماكينة الصراف الآلي في غزة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا للمقاومة بقطاع غزة

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48