أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (1-2) في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

وكالات

عاد مانشستر يونايتد بانتصار ثمين من ملعب حديقة الأمراء، بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف المباراة لمانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز من ركلة جزاء وماركوس راشفورد في الدقائق (23، 87) على الترتيب، بينما سجل هدف باريس الوحيد أنتوني مارسيال بالخطأ في مرماه بعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني للقاء.