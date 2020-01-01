شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة

بيروت / سما

نشرت قناة (mbc 4) مقاطع جديدة من مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة على القناة الرسمية بموقع يوتيوب المجانية، فيما أتاحت مشاهدة الحلقة كاملة عبر منصة تطبيق (شاهد vip) المدفوعة.

وشهد مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني الحلقة 9، عودة ثريا إلى المنزل بعد شجارها الأخير مع فارس، إذ حدثت مواجهة قوية بينها وبين مايا، فيما قرر فارس مقابلة حبيب رنا الجديد وجها لوجه لأول مرة.

وتضمنت الحلقة التاسعة من عروس بيروت أحداثا أخرى، أبرزها حديث الحماة ليلى بأن ثريا حرقت قلب ابنها هادي وذوبت قلب نجلها الأكبر فارس، معتبرة أن الموت أريح من هذه المصيبة بالنسبة لها.

وقررت والدة فارس الانتقام من خلال لعب الكرت الأول الذي تملكه، وهو التفرقة بين زوجات أبنائها، فيما دخل الشك قلب الزوجة ثريا، ما وضع زوجها في تحدٍ كبير لاستعادة الثقة المفقودة.

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ومن الأحداث التي لا يزال صداها حتى النهاية، خبر وفاة سلمى وشهاب الذي اهتز قصر العائلة بسببه، بينما انهارت نايا بشكل كامل ودخلت بحالة اكتئاب شديدة، ما اضطرها للابتعاد عن ابنها.

وجاء بعد ذلك الإجراءات التي اتخذتها ليلى من أجل إجبار نايا على الخروج من أزمتها النفسية، في وقت يخشى فارس على ثريا من التعلق بالطفلة، ويتجادل خليل ووالدته، وتشتد حالة التوتر في القصر.

الجدير بالذكر أن مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 9 وكل الحلقات السابقة متوفرة على تطبيق شاهد، إذ يُمكن الاشتراك به عبر الرابط المرفق؛ لمشاهدة جميع المسلسلات العربية والتركية.