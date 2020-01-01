السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر اقتصادية سودانية، عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 في التداولات الصباحية، إضافة إلى باقي العملات الأجنبية.

وأكدت المصادر السودانية تراجع سعر الدولار بالسوق الأسود "الموازي" في السودان اليوم، وذلك في أعقاب الإعلان الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السودان من قوائم الإرهاب.

وتوقعت المصادر ذاتها أن تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في السودان لا سيما الدولار مقابل الجنيه السوداني، تخبطًا على المدى البعيد؛ نتيجة شطبها من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وبدأ سعر الدولار في السودان بالتراجع اعتبارا من الأمس، من مبلغ 262 حتى وصل الليلة الماضية إلى 240 جنيها، قبل أن يتراجع متوسط سعر الصرف إلى 235 في التعاملات الصباحية اليوم.

ونوهت إلى أن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني غير مستقرة مطلقا، لافتة إلى وجود تغيير على مدار الساعة، ولا يوجد أسعار ثابتة للصرف وتباين من تاجر إلى آخر في السوق الموازي.

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وتوقف التجار عن طلب الدولار الأمريكي منذ تلميح وسائل الإعلان عن قرب القرار الأمريكي بشأن السودان، بالتزامن مع انخفاض حجم العرض، ما أدى إلى انخفاض سعر الصرف هذا الصباح.

وتتضمن القائمة المرفقة سعر العملات الأجنبية سواء الدولار أو الريال السعودي والعماني والقطري والدرهم الإماراتي واليورو الأوروبي والجنيه المصري والإسترليني والدينار الكويتي والبحريني والليبي، مقابل الجنيه السوداني.



