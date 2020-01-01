أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم في الخرطوم

الخرطوم / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، حيث سلطت الضوء على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأبرزت صحف السودان اليوم، ردود فعل كبار المسؤولين في البلاد على إعلان ترامب خاصة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقضية محاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتطورات ملف مجزرة فض الاعتصام.

الجريدة

ترامب (يغرد): سنرفع اسم السودان من قائمة الارهاب عندما نستلم مبالغ التعويضات

الشيوعي: ورثة النظام البائد في اللجنة الامنية مسؤولين عن مجزرة فض الاعتصام

الخرطوم : ٣ خيارات لمحاكمة المطلوبين للجنائية

الديمقراطي

ترمب يغرد أخبار عظيمة للسودان

حمدوك : تخلصنا من أثقل تركات النظام البائد

ضوابط صارمة لتوزيع وضبط الوقود بالخرطوم

الجنائية تبدأ جمع أدلة ضد متورطين جدد

الخارجية تتواصل مع

السلطات الهندية بشأن طالب مفقود

لجنة مشتركة بين الأمة والثورية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام

التيار

أخيراً.. ترمب يغرد

سفير السودان بواشنطن ل التيار : الان نودع الأموال

فرحة تعم الشارع السوداني وتفاءل

الشرق الاوسط

الخرطوم و{الجنائية الدولية} تبحثان خيارات محاكمة البشير عن جرائم دارفور

ترمب يعلن اتفاقاً يمهّد لرفع السودان من لائحة الإرهاب

ترحيب سوداني بإعلان ترمب استعداده لشطب الخرطوم من لائحة الإرهاب

أخبار اليوم

ترامب يشترط دفع التعويضات لرفع السودان من قائمة الإرهاب وحمدوك يؤكد تحويل المبلغ.

الاتحاد الأوروبي: وأخيرا تننتهي عزلة الشعب السوداني التي استمرت أعواما طويلة.

الإعلان عن ضوابط صارمة لتوزيع الوقود بولاية الخرطوم.

وزير الخارجية الارتري ومستشار الرئيس أفورقي يزوران الخرطوم اليوم.

تقرير خطير للجنة الفنية المختصة بمراجعة مؤسسات التعليم العالي الأهلى والأجنبي بالسودان.

المواكب

ترامب يوافق على إزالة السودان من لائحة الإرهاب

حمدوك يرحّب ويعلن تحويل التعويضات المالية لواشنطن

“الجنائية” تبحث عن شخصيات جديدة متورّطة في انتهاكات دارفور

“المؤتمر السوداني” يدعم حراك”21 أكتوبر

الكنين يطالب بترفيع تمثيل الولاية بإدارة مشروع الجزيرة

توصية بعودة الأقاليم والمحافظات

السوداني

الثورة تواصل انتصاراتها

الرئيس الأمريكي يعد برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

البرهان وحمدوك وحميدتي يرحبون وأفراح تعم الشوارع

٣ خيارات من الحكومة للمحكمة الجنائية بشأن البشير

المتهم بقتل الشهيد حنفي ينفي ارتكابه الجريمة

الصيحة

جدل حول إغلاق الكباري غداً

ترمب: سأرفع العقوبات بعد دفع التعويضات

الفجوة الدوائية تصل (70%) وخروج شركات

توقف الدعم النقدي للأسر وتغيير المسؤول عن المشروع

قوة مشتركة لرقابة الطلمبات ومواقع خاصة لتزويد النظاميين

بنسودا: لن يتم تسليم المطلوبين للجنائية في هذه المرحلة

الانتباهة

شطب السودان من قائمة الإرهاب

الانتباهة تكشف أخطر عملية فساد وتزوير ل بدر الدين محمود

إحباط ترويج أرز مصنوع من البلاستيك بأسواق الخرطوم

الحكومة ٣ خيارات للجنائية بشأن المطلوبين

نظامي يتسبب في كارثة بمحطة وقود بكسلا وإصابة ٧ أشخاص بحروق

آخر لحظة

إعادة صلاحيات للمخابرات ونشر الجيش بمحطات الوقود

ترامب يضع شرطاً لشطب السودان من (الإرهاب)

(3) خيارات لمحاكمة البشير

التغيير: (335) مليون دولار تعويض الضحايا الامريكان جاهزة

بيتاي يحذر الحكومة من إهمال الشرق

مدني: مصالح شخصية وراء عدم جودة صادراتنا

الوطن

عبد الواحد يعلن إستعداده لتسليم نفسه للاهاي … وبنسودا تكشف عن أجندة المحكمة

الشيخ بتاي يتعهد بتوفير الدقيق والوقود خلال إسبوع ويطلب الإذن من الحكومة

البرهان يلتقي وفد مفوضية الإنتخابات

ضوابط صارمة لضبط و توزيع الوقود بمحطات الخدمة بولاية الخرطوم

النيل الدولية

الغاء تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب

الحكومة: تم تحويل الأموال المطلوبة إلى واشنطن

بنسودا:دور المحكمة لهذه الفترة يقتصر على المزيد من التحريات

النيابة العامة تُحدد المتورطين في أحداث كسلا

حزب المؤتمر السوداني يعلن موقفه من حراك 21 أكتوبر

توصية بعودة الاقاليم

السوداني الدولية

صغيرون تستلم تقريراً عـن مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

التعايشي: تغييرات جذرية في آليات ومنهج اختيار الوزراء