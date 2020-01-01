موعد عرض هيل ان سيل 2020 وأبرز المواجهات

واشنطن / سما

كشفت مصادر إعلامية رياضية عالمية، عن موعد عرض هيل ان سيل 2020 hell in a cell الذي تقيمه شركة (wwe) بمشاركة نجوم المصارعة الحرة من مختلف دول العالم.

وذكرت المصادر أن موعد هيل ان سيل 2020 الجديد هو يوم الأحد المقبل الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول / أكتوبر، مبينة أنه تقرر تقديمه بدلا من تاريخ 1 نوفمبر القادم.

وأشارت إلى أن تقديم موعد عرض هيل ان سيل جاء بسبب رغبة شركة (wwe) في مغادرة الثاندروم بمركز أمواي في ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى خارجها في الشهر المقبل.

واختارت الشركة، ولاية فلوريدا بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق فيها بشكل أكبر من غيرها؛ جراء تفشي فيروس كورونا في الولايات الأخرى خلال الفترة الراهنة، موضحة أنها مناسبة.

وأفاد موقع (عرب ريسلنغ) بأن مهرجان هيل ان سيل سيشهد العديد من المواجهات القوية بين المصارعين، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن ثلاث نزالات وجميعها داخل القفص الحديدي.

مباريات هيل ان سيل 2020:

- بطولة WWE RAW: درو ماكنتاير (ج) ضد راندي أورتن "الجحيم في الخلية"

- بطولة WWE Universal: Roman Reigns (c) vs Jey Uso "I Quit Match"

- بطولة WWE Smackdown للسيدات: Bayley (c) مقابل Sasha Banks "Hell in a Cell"

وأشار الموقع ذاته إلى أنه من المنتظر الإعلان عن مزيد من المباريات التي ستجري ضمن عرض هيل ان سيل لهذا العام، لافتا إلى أنه يُمكن مشاهدة المهرجان في بث مباشر عبر قناة اليوتيوب.