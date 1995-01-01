القدس المحتلة / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، السيرة الذاتية للدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسب ما ورد على الموقع الرسمي للمنظمة.

ويتلقى صائب عريقات العلاج في وحدة العناية المكثفة بمستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، حيث أفادت ابنته في تصريحات صحفية بأن حالته حرجة وأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته.

السيرة الذاتية للدكتور صائب عريقات:

ولد يوم 28 أبريل 1955 في بلدة أبو ديس بالقدس عندما كانت تحت الإدارة الأردنية آنذاك، وهو السادس من بين سبعة إخوة وأخوات، أقام والده فترة طويلة في الولايات المتحدة بوصفه رجل أعمال.

سافر وهو في سن السابعة عشرة إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ثم حصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية وجامعة برادفورد البريطانية التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام.

وبعد نيله درجة الدكتوراه حصل على الجنسية الأميركية، ثم عمل محاضراً للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس كبرى الجامعات الفلسطينية وأعرقها. كما عمل صحفياً في جريدة القدس الفلسطينية لمدة 12 عاماً.

عريقات أول وزير للحكم المحلي في أول حكومة تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس ياسر عرفات. كان عريقات نائباً لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991 وما تلاه من مباحثات في واشنطن خلال عامي 1992 و1993، وعُيِّن رئيساً للوفد الفلسطيني المفاوض عام 1994.

وفي 1995 أضحى كبير المفاوضين الفلسطينيين، وانتخب للمجلس التشريعي الفلسطيني ممثلاً عن أريحا عام 1996. كان أحد الموالين المقربين من ياسر عرفات إبان اجتماعات كامب ديفيد عام 2000 والمفاوضات التي أعقبتها فيطابا عام 2001.

واحتفظ عريقات بمقعده في المجلس التشريعي بالانتخابات البرلمانية في 2006 التي كسبتها حركة حماس، ولم تستطع الحركة منافسته في أريحا.

وفي عام 2009 انتخب صائب عريقات عضواً باللجنة المركزية في حركة فتح، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، ثم اختير بالتوافق في نهاية 2009 عضواً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضا.. ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة في تصريح صحفي أوردته وفا بأن الوزارة تتواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات في مستشفى هداسا، متمنية الشفاء التام والعاجل له.