سبب وفاة صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير

رام الله / سما /

أعلنت حركة فتح رسمياً عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في المستشفيات الإسرائيلية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

إقرأ أيضاً : السيرة الذاتية للدكتور صائب عريقات

وقال القواسمي: "ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي".

حيت كان عريقات يرقد في مستشفى هداسا الطبي في الداخل المحتل .