مصادقة إسرائيلية على شق طريق استيطاني استراتيجي في حوارة

رام الله /سما/

صادقت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على مناقصة لشق وبناء طريق التفافي استيطاني لمنطقة حوارة بالضفة الغربية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المصادقة على مناقصة البناء تم بعد عامين ونصف من تأخير مصادقة وزارة المالية، مشيرةً إلى أنه تم بضغوط من قبل رؤساء المستوطنات وعوائل القتلى الإسرائيليين الذين وضعوا خيمة اعتصام وأضربوا عن الطعام لفترات أمام الوزارة للمطالبة بالمصادقة على الخطة.

وستصل تكلفة شرق الطريق الاستيطاني إلى 250 مليون شيكل، حيث سيعتبر أحد الطرق الاستراتيجية الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال يوسي دغان رئيس ما يسمى بمجلس مستوطنات "السامرة"، إننا نخطو خطوات كبيرة في تغيير وجه الاستيطان بشكل كبير، ومن الأهمية بمكان أن الطريق الالتفافي حوارة سيحول المستوطنات الجبلية إلى نقطة جذب لعشرات الآلاف من الإسرائيليين.