رابط التسجيل القبلي في مباراة التعليم بالتعاقد 2020 المغرب

الرباط / سما

أعلنت وزارة التربية الوطنية، يوم الإثنين، عن رابط التسجيل القبلي في مباراة التعليم بالتعاقد 2020 - 2021 في المغرب، للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكدت التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تصريح صحفي إنه تم فتح باب التسجيل القبلي؛ رغبة في الترشيح لمباريات التوظيف للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وقالت إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنظم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بعد خضوعهم للتكوين وذلك استعدادا للدخول التربوية 2021 - 2022.

رابط مباريات التوظيف في المغرب

وأضافت أنه على الراغبين في المشاركة بهذه المباريات المزمع تنظيمها، خلال شهر نوفمبر 2020، التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح الذي سيتم حصرا عبر بوابة التوظيف.

وأشارت إلى أن التسجيل بدأ يوم الجمعة الماضي، وسيستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020 الساعة الثانية عشرة ليلا، لافتة في الوقت ذاته إلى وجود شروط للمشاركة في هذه المباريات.

شروط المشاركة في مباريات التوظيف 2020:

1. شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو شهادة تعادلها والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية.

2. شهادة الإجازة والمستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10.000 إطار تربوي في مهن التدريس.

3. شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار.

4. شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

وأوضحت أنه فوز نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيكون على المسجلين فقط دون غيرهم المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يعبرون عن الرغبة في العمل بها، وذلك داخل الأجال التي ستحدد في الأإعلان.