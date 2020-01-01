إيقاف إمام مصري لإقناعه بهاء سلطان باعتزال الغناء.. وردود

القاهرة / وكالات /

أحالت وزارة الأوقاف المصرية إمام مسجد بالإسكندرية، إلى التحقيق، بعد حديثه عبر موقع التواصل الاجتماعي، عن إقناعه للفنان بهاء سلطان باعتزال الغناء والاكتفاء بتقديم الابتهالات الدينية.



ونشر الإمام أحمد علي درويش صورته مع بهاء سلطان بموقع "فسبوك"، وقال: "خلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه.. فوجدناه إنسانا بمعنى الكلمة، مقيما للصلاة، تاليا لكتاب الله حافظا له، مؤديا للواجبات، محبا لله جل وعلا خاشيا له، ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبا لأولياء الله.. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه".



لكن سلطان قال الأحد؛ إن "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزاله غير صحيح"، وطالب بتحري الدقة والمصداقية عند تناول هذه الأخبار، بحسب صحيفة الدستور المصرية.



وأشار إلى أنه في كل مرة يذهب فيها إلى الإسكندرية يقوم بزيارة مَسجدي المرسي أبوالعباس والإمام البوصيري، مؤكدا أنه عندما دخل إلى المسجد قام الشيخ أحمد علي درويش إمام المسجد بالحديث معه والتقاط الصور التذكارية.



وتابع: "تحدث معي عن ضرورة تقديم فن هادف وابتهالات ومدائح نبوية قابلت ذلك بكل ترحاب، مضيفا: "من منا لا يحب المدائح النبوية؟! ومن منا لا يحب أن يقدم فنّا يرتقي بالمجتمع؟! فهذا ما أريد أن أحققه في الفترة القادمة".



ولفت إلى أن "مروّجي خبر اعتزاله هم مجموعة من الأشخاص الذين لهم أغراض معينة، يسعون لتحقيقها عن طريق نشر الشائعات المغرضة التي تنال من شخصي"، منوها إلى أن "الغناء فن يسري داخل الجسد، ولا يمكن الاستغناء عنه".



وفي سياق الردود، قال مدير أعمال بهاء سلطان؛ إن "علاقة الفنان بقصة الشيخ أحمد علي إمام أحد جوامع الإسكندرية، قد انتهت عقب خروج الفنان من المسجد".



وأكد ناصر بجاتو أن "القصة هي أن الشيخ عرض فكرة تقديم التواشيح الدينية على بهاء سلطان، وقبل بهاء الفكرة بترحاب وقال له إن شاء الله، ومن هنا انتهت علاقته بالشيخ نهائيا، وليس هناك أي تعليق عما يحدث بعد ذلك"، وفق قوله.