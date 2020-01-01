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ملخص مباراة توتنهام ووست هام 3-3 ريمونتادا مجنونة - مباراة نارية

الإثنين 19 أكتوبر 2020 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص مباراة توتنهام ووست هام 3-3 ريمونتادا مجنونة - مباراة نارية



وكالات

حقق فريق وست هام يونايتد "ريمونتادا" قوية أمام ضيفه توتنهام (3-3) في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضرب توتنهام بقوة في بداية اللقاء وتقدم بثلاثة أهداف في غضون أول 16 دقيقة،  حيث افتتح المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون التسجيل في الدقيقة الأولى، وأضاف زميله المهاجم هاري كين هدفين متتاليين في الدقيقتين (8 و16).

ولكن وست هام يونايتد عاد من بعيد وحقق "ريمونتادا" قوية في نهاية اللقاء بتسجيله ثلاثية أيضا في غضون 11 دقيقة فقط. فقد سجل المدافع الباراغوياني فابيان بالبوينا

الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 82، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز في الدقيقة 85 خطأ في مرماه، ومن ثم

اقتنص لاعب خط الوسط الأرجنتيني مانويل لانزيني هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا للضائع،    بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في أقصى الزاوية اليمنى البعيدة.

واكتفى توتنهام هوتسبير، الذي شارك معه لاعبه غاريث بيل لأول مرة بعد عودته من ريال مدريد، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل المركز   السادس على سلم ترتيب "البريميرليغ" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في حين رفع فريق وست هام يونايتد رصيده إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثامن حتى الآن

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