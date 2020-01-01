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الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

الأحد 18 أكتوبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة بشأن هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى



الرياض /سما/

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا، بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء، وأمراً بتعيين الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان، رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وقرر الملك سلمان إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، بتعيين مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا للهيئة، وعضوية 20 أخرين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

ووجه العاهل السعودي، بإبلاغ الأمر الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه، وأصدر أوامر جديدة خاصة بتكوين مجلس الشورى في المملكة.

وتنص أوامر العاهل السعودي على تعيين 150 عضوا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ.

كما تضمنت الأوامر تعيين ‫ مشعل السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى، وحنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
 

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