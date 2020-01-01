أوامر ملكية جديدة في السعودية

الرياض / سما

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، مساء يوم الأحد، عن أوامر ملكية جديدة صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شملت عدة تعيينات.

وتضمن الأمر الملكي، إعادة تكوين هيئة كبار العلماء من "أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء الواردة أعضائهم في التالي". إضافة إلى تعيين مستشارين جدد في الديوان الملكي.

1. سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل شيخ رئيسا.

2. الشيخ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

3. الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

4. الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ.

5. الشيخ الدكتور عبدالله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي.

6. الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

7. الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

8. الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبدالعزيز العيسى.

9. الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق.

10. الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري.

11. الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد الكليه.

12. الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

13. الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل شيخ.

14. الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد.

15. الشيخ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف البا حسين.

16. الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

17. الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

18. الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

19. الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.

20. الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

21. الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بن سراج بلبله.





وحسب الأمر الملكي، فقد تقرر تعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وتقرر أيضا تعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، والدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير.

وذكرت (واس) أن مجلس الشورى يتكون من الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيساً - والأعضاء الواردة أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية اعتبارًا من 3 / 3 / 1442 هجري.