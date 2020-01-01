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السعودية .. الأحوال المدنية تعلن رابط التقديم للوظائف الشاغرة للرجال والنساء

الأحد 18 أكتوبر 2020 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية .. الأحوال المدنية تعلن رابط التقديم للوظائف الشاغرة للرجال والنساء



الرياض / سما

أعلنت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، يوم الأحد، عن رابط استقبال طلبات التقديم للوظائف الشاغرة للنساء والرجال في عدد من محافظات ومناطق المملكة.

وقالت الأحوال المدنية في تصريح صحفي إن هناك عدد من الوظائف الشاغرة للنساء والرجال في السعودية، لافتة إلى أنه يتم استقبال الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني.

وذكرت أنه يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1 / 3 / 1442 هجري من خلال إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه بصيغة (pdf) مع تحديد المنطقة المطلوب العمل بها إلى البريد الإلكتروني.

ولفتت إلى أن التقديم ينتهي الخميس بتاريخ 5 / 3 / 1442 هجري، منوهة إلى أنه حال وجود خلل بسبب امتلاء البريد المخصص للتقديم يمكن المحاولة لاحقا في أي وقت خلال الفترة المعلنة.

البريد الإلكتروني للأحوال المدنية: (job@ahwal.gov.sa).

وشددت على ضرورة أن يكون المتقدم أو المتقدمة الأصل أو المنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وحاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

وأضافت : "يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا تكون متزوجة من غير سعودي".

وأوضحت أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية علما بأن البدء في الإجراءات واستكمال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية لا تعتبر قبول.

الأحوال المدنية السعودية

الأحوال المدنية السعودية

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