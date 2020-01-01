شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 6 السادسة

بيروت / سما

عرضت منصة (شاهد vip)، يوم الأحد، مسلسل عروس بيروت الحلقة 6 السادسة قبل ساعات من بثها مباشرة على شاشة قناة إم بي سي (mpc 4) عند الساعة التاسعة مساء.

وينتظر جميع المشاهدين أن تشهد أحداث مسلسل عروس بيروت الحلقة 6 استكمال ما جرى في الخامسة التي عُرضت الخميس الماضي، بعد تطور قصة الحب والعلاقة بين فارس وثريا.

وشهدت حلقة الخميس، تطورا جديدا في قصة عروس بيروت، إذ تلقى فارس هدية من ثريا، عبارة عن مجسم زجاجي داخله شخصين، وكتبت له كلمات على ورقة صغيرة.

وقرأ فارس أثناء وجوده في مكتبه رسالة ثريا التي قالت فيها : "بس اطلع فيها بشوفها نحن، هزها قد ما بدك شوفوا كيف عم بطلع فيها، لما أكون معك كل شيء بكون رايق وحلو".

مشاهدة حلقات مسلسل عروس بيروت اضغط هنا أو هنا

وبعث فارس بهدية مماثلة إلى ثريا، وأرفق معها هذه الكلمات : "حتى مرتي الحلوة بطل عندها طاقة، انتي في بالي دائما وأنا مغروم فيكي كثير، بتعرفي هالشيء ما هيك".

وكان صديق فارس معه في المكتب، حيث قام بتصويره أثناء قراءة الرسالة التي وصلته مع الهدية، الأمر ذاته الذي حدث مع ثريا التي وقفت خالتها بجوارها مع وصولها إليها.

وحذر فارس صديقه في مسلسل عروس بيروت من أن الست ليلى تعرف كل شيء، وأن كل الأمر سينفجر في وجهه لاحقا وحينها لن يتمكن من مساعدته، لكنه رد عليه بسخرية.